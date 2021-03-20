Adıyaman'da bademde bu yıl 25 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin önemli badem yetiştiriciliği yapılan kentlerinden olan Adıyaman'da bu yıl 25 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli badem yetiştiriciliği yapılan kentlerinden olan Adıyaman'da bu yıl 25 bin ton rekolte bekleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da 2005 yılından bu yana uygulanan özel ağaçlandırma projelerinin etkisiyle badem ağacı sayısı da rekolte de sürekli artış gösteriyor.

4 milyonu aşkın badem ağacının bulunduğu kentte yaklaşık 25 bin ton badem rekoltesi bekleniyor.

Kahta Tarım ve Orman Müdürü Zülküf Orak, AA muhabirine, Adıyaman'ın badem üretim ve işletmesinde söz sahibi olduğunu, ilçelerinin de ekili alan bazında Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti.

Yaklaşık 45 bin dönüm arazide badem bahçelerinin yer aldığını dile getiren Orak, "Bölge, toprak ve iklim olarak badem üretimine çok uygun. İklim uygun olduğu için üreticiler de bademe yöneliyor. Adıyaman genelinde 4 milyonu aşkın badem ağacı şimdi çiçek açtı. Bu çiçeklerin açması üreticinin yüzünü güldürdü. Geçen yıl ilçede 18 bin rekolte elde ettik. Bu yıl aynı alanda 20 bin ton rekolte bekliyoruz. " dedi.

Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım ise kentte geçen yıl da iyi rekolte alındığını, bu yıl don olayının çok az yaşanması ve çiçeklerin çok güzel açmasının üreticilerin yüzlerini güldürdüğünü belirtti.

Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 yıl önce kurulan badem işleme tesisi ile üreticilerin yükünün hafiflediğini dile getiren Yıldırım, "Adıyaman, bademde üretim, işleme ve satış alanında söz sahibi oldu. Adeta bir badem diyarı olan Adıyaman, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaya devam edecek." diye konuştu.

Üreticilerden Mehmet Günakın da 8 yıllık bahçesinde ilk defa bu kadar çok çiçek açtığını, bu yıl en yüksek rekolteyi beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya