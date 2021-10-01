Adıyaman'da aşı farkındalığı için davullu zurnalı yürüyüş yapıldı - Haberler
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Adıyaman'da aşı farkındalığı için davullu zurnalı yürüyüş yapıldı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da aşı farkındalığı için davullu zurnalı yürüyüş yapıldı

Adıyaman'da bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen "Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz" Projesi kapsamında çocuk felci ile Kovid-19 aşısı farkındalığı için davullu zurnalı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen "Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz" Projesi kapsamında çocuk felci ile Kovid-19 aşısı farkındalığı için davullu zurnalı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Nemrut Rotary Kulübünün organizasyonunda çeşitli il ve ülkelerden engelliler, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde bir araya geldi.

Kovid-19 aşısı ve çocuk felci aşısına dikkati çeken yazılı pankartlar taşıyan grup, Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Koronavirüsle mücadele noktasında kentte davul ve zurnalarla yürüyüş yapan grup, vatandaşları aşı olmaya davet etti, bilgilendirici broşürler dağıttı.

Engelliler, etkinlik kapsamında yarın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na tırmanacak.

Adıyaman'da aşı farkındalığı için davullu zurnalı yürüyüş yapıldı

Adıyaman'da aşı farkındalığı için davullu zurnalı yürüyüş yapıldı

Adıyaman'da aşı farkındalığı için davullu zurnalı yürüyüş yapıldı

Adıyaman'da aşı farkındalığı için davullu zurnalı yürüyüş yapıldı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adıyaman'da aşı farkındalığı için davullu zurnalı yürüyüş yapıldı - Haberler
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