Adıyaman 1954 Spor şampiyon oldu
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Adıyaman 1954 Spor şampiyon oldu

Adıyaman 1954 Spor şampiyon oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, şampiyonluğunu ilan etti.

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, şampiyonluğunu ilan etti.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadında Karbel Karaköprü Belediye Spor deplasmanında 3-1 mağlup olan Adıyaman 1954 Spor, rakipleri de puan kaybettiği için şampiyon oldu. Ev sahibi takım Karbel Karaköprü Belediye Spor aldığı galibiyetle ligde kalırken Adıyaman 1954 Spor şampiyon oldu. 11 Nisan Stadından her iki takım memnun ayrıldı.

Maçın 47.dakikasında Tolunay Yurseven'in attığı gol ile ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Maçın 50.dakikasında Ömürcan Karaca'nın attığı gol ile skor 1-1 oldu.

Maçın 54.dakikasında Tolunay Yurtseven kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-1 yaptı. 87.Dakikada ise Mert Efe Çölbeyi'nin attığı gol ile maçın skoru 3-1 oldu. 7 Dakika uzatmalara gidilen maçta başka gol gelmeyince maç 3-1 tamamlandı.

Bitiş düdüğüyle birlikte sahada her iki takımında sevinç gösterileri vardı. Adıyaman 1954 Spor şampiyon olduğu için, Karbel Karaköprü Belediye Spor ise ligde kaldığı için sevindi. Maçı Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ve Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve siyasiler maçı izledi. - ŞANLIURFA

Adıyaman 1954 Spor şampiyon oldu
Adıyaman 1954 Spor şampiyon oldu
Adıyaman 1954 Spor şampiyon oldu
Adıyaman 1954 Spor şampiyon oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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