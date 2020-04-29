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Adidas ünlüler ve futbolcuları sanal turnuvada buluşturuyor

Adidas, futbol severleri Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenerler, Lukas Podolski, İrfan Can Kahveci, Mario Lemina, Younes Belhanda gibi ünlü isimlerin karşı karşıya geleceği canlı yayınlanacak bir sanal turnuvaya davet ediyor.

Adidas ünlüler ve futbolcuları sanal turnuvada buluşturuyor
29.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:57

Adidas, futbol severleri Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenerler, Lukas Podolski, İrfan Can Kahveci, Mario Lemina, Younes Belhanda gibi ünlü isimlerin karşı karşıya geleceği canlı yayınlanacak bir sanal turnuvaya davet ediyor.

Kaynak: Dunya.com

Ekonomi Manşet

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