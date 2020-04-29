Adidas ünlüler ve futbolcuları sanal turnuvada buluşturuyor Adidas, futbol severleri Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenerler, Lukas Podolski, İrfan Can Kahveci, Mario Lemina, Younes Belhanda gibi ünlü isimlerin karşı karşıya geleceği canlı yayınlanacak bir sanal turnuvaya davet ediyor.

Adidas, futbol severleri Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenerler, Lukas Podolski, İrfan Can Kahveci, Mario Lemina, Younes Belhanda gibi ünlü isimlerin karşı karşıya geleceği canlı yayınlanacak bir sanal turnuvaya davet ediyor. Kaynak: Dunya.com