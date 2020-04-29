Adidas ünlüler ve futbolcuları sanal turnuvada buluşturuyor
Adidas, futbol severleri Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenerler, Lukas Podolski, İrfan Can Kahveci, Mario Lemina, Younes Belhanda gibi ünlü isimlerin karşı karşıya geleceği canlı yayınlanacak bir sanal turnuvaya davet ediyor.
29.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:57
Adidas, futbol severleri Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenerler, Lukas Podolski, İrfan Can Kahveci, Mario Lemina, Younes Belhanda gibi ünlü isimlerin karşı karşıya geleceği canlı yayınlanacak bir sanal turnuvaya davet ediyor.
Kaynak: Dunya.com