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Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu

Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu
08.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:49

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği eski futbolcusu Vincent Aboubakar, İngilizlerin köklü kulübü West Ham United'in radarına girdi.

Eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı bir kez daha kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a İngiltere'den rakip çıktı.

Aboubakar'ın ismi yeniden Beşiktaş'la anılmaya başlanırken, siyah beyazlılar transferde Porto'dan indirim bekliyor. Daha önce Vincent Aboubakar'ın 2 milyon euroluk maaşını 1,5 milyon euroya düşürmesi gerektiği vurgulanırken, 7 milyon euroluk bonservis bedelinin de Beşiktaş için çok yüksek olduğu belirtildi.

WEST HAM DA DEVREYE GİRDİ

Hem Marca, hem de Afrika basınındaki haberlere göre Aboubakar'ı transfer etmek isteyen bir diğer kulübün ise West Ham olduğu ortaya çıktı. İngiliz kulübünün de bonservis bedelinde Porto'dan indirim beklediği belirtildi.

ABOUBAKAR'IN PORTO PERFORMANSI

Vincent Aboubakar bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 8 resmi maçta 2 gol atabildi. Bu gollerin hepsini UEFA Avrupa Ligi'nde kaydeden Aboubakar, toplamda 285 dakika forma şansı bulabildi. Üst üste yaşadığı sakatlıklardan sonra formasını kaybeden Aboubakar'ın Porto'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ'LA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda forma giyen Kamerunlu forvet, siyah beyazlılarla lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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