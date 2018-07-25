Adeta Arı Kovanının İçine Girdiler

Sivas'ın Suşehri ilçesinde arı yüklü kamyonun karıştığı kaza sonrası çekilen ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay Sivas'ın Suşehri ilçesinde arı kovanları yüklü olan bir kamyon yola devrilmişti. Kazada yaklaşık 500 kovan dolusu arı çevreye yayılmıştı. Güvenlik güçlerinin ve gazetecilerin yanaşamadığı kaza alanındaki kovalar, çevre ilçelerden çağrılar özel kıyafetli arıcılar tarafından toplanmıştı. Bu sırada arıcılar tarafından gerçekleştirilen kurtara çalışmalarının görüntüleri ortaya çıktı. Yine bir arıcı tarafından çekilen görüntülerde, arıcıların adeta arı kovanının içini ardından arı yoğunluğunda verdikleri mücadele görülüyor. - SİVAS