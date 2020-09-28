Ademsan Makine, Ziraat Bankası Genel Müdürlük Projesi çalışmalarına başladı
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Ademsan Makine, Ziraat Bankası Genel Müdürlük Projesi çalışmalarına başladı

28.09.2020 10:47 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:47
Ademsan Makine, Ziraat Bankası Genel Müdürlük Projesi çalışmalarına başladı

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin içinde yer alan Ziraat Bankası Genel Müdürlük binasının dış cephe temizlik ve bakım sistemleri (BMU) için tercih, Ademsan Makine oldu.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin içinde yer alan Ziraat Bankası Genel Müdürlük binasının dış cephe temizlik ve bakım sistemleri (BMU) için tercih, Ademsan Makine oldu.

Ademsan Makine'den yapılan açıklamaya göre firma, İstanbul'un bölgesel ve küresel bir finans merkezi olabilmesi yolunda başlatılan İstanbul Finans Merkezi projesinin en önemli projelerinden biri olan ve Kalyon İnşaat tarafından hayata geçirilen Ziraat Bankası Genel Müdürlük Projesi'nin, dış cephe temizlik ve BMU üretimine yönelik sözleşme imzaladı.

Böylece, sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek, teknoloji alanında kendisini yenileyen, her projeyi kendine özgü özel dizayn çözümleri geliştirerek projelerine en kaliteli imalatlarla ve montajla sunmayı ilke edinmiş olan Ademsan Makine, söz konusu adımla çok önemli bir projeye daha adını yazdırdı.

Proje iki kuleden oluşacak

İstanbul Finans Merkezi projesi 27 bin 195,50 metrekare alanlı arsa üzerine 7 kat bodrum, 8 kat podyum (ticari ve ortak alan) ile podyum üzerinde yükselen zemin üzeri 40 ve 46 katlı 2 kuleden oluşacak. Projede toplam 4 Adet AST70 Cephe Temizlik ve Bakım Sistemi, podyum, loby, restoran, kafe bölümlerinde ise AST30 Monoray sistemi, ayrıca tüm AST70 sistemlerinde 600 kilogram cam değiştirme vinci bulunacak.

Türkiye'ye gerek ihracat gerekse birçok farklı alanda (istihdam, mühendislik, markalaşma vb.) önemli oranda katma değer sağlayarak sektörünün lider firmalarından biri konumuna gelen Ademsan Makine, Ziraat Bankası Genel Müdürlük projesinin cephe temizlik ve bakım makinelerini (BMU) 2021 yılı sonuna kadar tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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