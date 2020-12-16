Adanaspor: 5-1
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Adanaspor: 5-1

16.12.2020 18:06 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:10
Adanaspor: 5-1

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Mehmet Emin TuğralAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Tayfur (Dk. 71 Alpay Çelebi), Fatih, Caulker, Moubandje (Dk. 59 Juanfran), Salih, Umut, Berkan (Dk. 77 Bakasetas), Hasan (Dk. 59 Efecan), Efkan, Mustafa (Dk.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Mehmet Emin Tuğral

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Tayfur (Dk. 71 Alpay Çelebi), Fatih, Caulker, Moubandje (Dk. 59 Juanfran), Salih, Umut, Berkan (Dk. 77 Bakasetas), Hasan (Dk. 59 Efecan), Efkan, Mustafa (Dk. 71 Adam Bareiro)ADANASPOR: Yaşar, Umut (Dk. 74 İbrahim), Eren, İsaac Donkor, Muhammet (Dk. 46 İsmail Erdoğan), Tevfik, Evren (Dk. 73 Melih), Cenk, Ozan (Dk. 46 Ozegovic), Ronei (Dk. 86 Ömer), SerhatGOLLER: Dk.14 ve Dk. 69 Mustafa Pektemek, Dk. 17 Fatih Aksoy, Dk. 85 Umut, Dk. 90 Bareiro (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 25 RoneiSARI KARTLAR: Alpay Çelebi (Aytemiz Alanyaspor) - Tevfik, Ozegovic(Adanaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor ile karşılaştı.Mücadele Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.14'üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Efkan topu ceza alanı içine kadar getirdi. Efkan sağdan kale önünde savunmanın arkasına sızan Mustafa Pektemek'e verdi. Mustafa, boş kaleye gönderdiği şutla takımını öne geçirdi: 1-0.17'nci dakikada sol kanattan Salih'in kullandığı köşe vuruşunda altıpasın içindeki Fatih topa yükselerek golünü attı: 2-0.25'inci dakikada sağdan gelişen Adanaspor atağında Donkor, topu ceza sahası ön direğine kadar ortaladı. Ceza alanı içindeki Ronei kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.32'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında, ceza sahası içinde Mustafa Pektemek- Efkan paslaşmasında, savunma arkasına sızan Mustafa'nın şutu kalecide kaldı.64'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahadan topu süren Efecan, sağda ceza sahası çizgisine kadar geldi. İçeri girerek kaleyi yoklayan Efecan'ın şutunda top kalecide kaldı.69'uncu dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Efkan topu ceza alanı içine kadar sürdü. Bu oyuncu topu sağdan savunma arkasına sızan Mustafa'ya gönderdi. Mustafa'nın şutu ağlarla buluştu: 3-1.77'nci dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında orta sahadan ceza sahası içine kadar top süren Efecan Karaca, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği sert şut kaleci Yaşar'da kaldı.85'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içine giren Bakasetas, topu sağdaki Bareiro'ya çıkardı. Bareiro ceza sahası içindeki Umut'a pas verirken, Umut bekletmeden çektiği şutta top ağlarla buluştu: 4-1.90'ıncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Bakasetas sağdan kaleyi yokladı. Kaleciden top Bareiro'nun önünde kaldı. Bareiro'nun şutunda top filelerle buluştu: 5-1.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor bu sonuçla rakibini eleyerek son 16 turuna yükseldi.


- Alanyaantalya
Adanaspor: 5-1
Adanaspor: 5-1
Adanaspor: 5-1
Adanaspor: 5-1
Adanaspor: 5-1
Adanaspor: 5-1
Adanaspor: 5-1
Adanaspor: 5-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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