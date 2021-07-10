Adana Demirsporlu stoper Semih Güler: "Süper Lig'de kalıcı olacağız"
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Adana Demirsporlu stoper Semih Güler: "Süper Lig'de kalıcı olacağız"

Adana Demirsporlu stoper Semih Güler: 'Süper Lig'de kalıcı olacağız'
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un stoperi Semih Güler, 26 yıl aradan sonra çıktıkları Süper Lig'de kalıcı olacaklarını söyledi.

Adana Demirspor'un stoperi Semih Güler, 26 yıl aradan sonra çıktıkları Süper Lig'de kalıcı olacaklarını söyledi.

Semih Güler, mavi-lacivertli takımın Bolu'daki kampında, yeni sezon hazırlıklarının oldukça iyi ve eğlenceli geçtiğini ifade etti.

İlk şampiyonluğunu Adana Demirspor ile TFF 1. Lig'de yaşadığını aktaran Semih, "Elimden gelen her şeyi yaparım. Futbol bireysel değil, takım oyunu. Bir gün ben oynarım, diğer gün başkası. Önemli olan takımın başarılı olması. Hoca nerede görev verirse en iyisini yapmaya gayret ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Semih, deneyimli futbolcularla bir arada oynamanın kendileri için avantaj olduğunu aktararak, "Mario Balotelli'nin takıma gelmesi bizim için şans. Böyle kaliteli futbolculardan çok şey öğrenebiliriz. Bizim için güzel, dört gözle onları bekliyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir futbol ortamı yaratıyor. Gerçekten kendimizi önemli hissettiriyor. Eminim başkaları da gelecek." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in ağırlığının altından kalkabilecek güçte olduklarını vurgulayan Semih, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok kaliteli futbolcular var. Gençler olsun, büyükler olsun. Dediğim gibi Mario, Gökhan İnler gibi ağabeylerimiz bize sahada yol gösterecektir. Zorlukları beraber aşabiliriz. Süper Lig, yeni stadyum, taraftar var, şampiyon olmuşuz, inşallah ilk rakibimiz 3 büyüklerden biri olur ve onlarla kozlarımızı paylaşırız. Gerçekten o maçları dört gözle bekliyoruz. Geçen sezon zor günler yaşadık. Biz umudumuzu kaybetmedik, 10'da 10 yaptık. Müthişti. Belki görülmez böyle bir seri. O yüzden taraftarlarımızın bu sene biraz daha sabırlı olması lazım çünkü zor lig. Büyük takım ve futbolcularla oynayacağız ama Adana Demirspor'un yeri Süper Lig. Bundan sonra bu ligde kalıcı olacağız."

Adana Demirsporlu stoper Semih Güler: 'Süper Lig'de kalıcı olacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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Adana Demirsporlu stoper Semih Güler: "Süper Lig'de kalıcı olacağız" - Haberler Spor
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