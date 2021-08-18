Adana Demirsporlu futbolcular takımlarına güveniyor
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Adana Demirsporlu futbolcular takımlarına güveniyor

Adana Demirsporlu futbolcular takımlarına güveniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un futbolcuları Arijanet Muric ile Kaan Kanak takımlarına güvendiklerini, taraftarlarında yanlarında olmalarını istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un futbolcuları Arijanet Muric ile Kaan Kanak takımlarına güvendiklerini, taraftarlarında yanlarında olmalarını istediklerini söyledi.

Adana Demirspor, Süper Lig'in ikinci haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor. Mavi-lacivertli ekibin defans oyuncularından Kaan Kanak ile Arijanet Muric, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kanak, yeni bir takım olduklarını belirterek, "Türkiye'nin önemli kulüplerinden biriyle karşılaştık. Bizim adımıza iyi bir maçtı. İyi mücadele ettiğimizi, ortaya iyi bir takım koyduğumuzu düşünüyorum ama şanssız bir gol yedik. Onun üzerine verdiğimiz tepki çok iyiydi. Pozisyonlar geldi ama onları değerlendiremedik. Pozisyonları değerlendiremeyince de sonuç kaçınılmaz oluyor. Biz iyi bir takımız, üzerine koyarak devam edeceğiz. Bunun sinyallerini de verdiğimizi düşünüyorum. Bu ligde iyi işler yapacağız" diye konuştu.

"Taraftarlarımız bize destek vermeye devam etsinler"

Taraftarların Fenerbahçe maçında takıma çok iyi destek verdiklerini söyleyen Kaan Kanak, "Bir kamp dönemi geçirdik ama uyum sağlamak biraz zor oluyor. Zaman geçtikçe daha iyi olacağız. Daha inanarak, isteyerek mücadele edeceğiz ve üzerine koyacağız. Fenerbahçe maçında ambiyans çok iyiydi. Taraftarımızın gücünü gördük, hissettik. Mücadelemizde onlarında çok büyük katkısı var. Umarım yakında bu pandemi kısıtlamaları sona erer bütün tribünler doluyken de oynamak nasip olur. Çok güzeldi. Bu takım iyi yerlere gelecek, taraftarlarımız bize destek vermeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

"Zor bir mücadele olacak"

Kayserispor maçından galibiyetle dönmek istediklerini vurgulayan Kanak, "Kayseri'ye kazanmak için gideceğiz. Onlar da geçen hafta mağlubiyet aldılar ve hoca değişikliğine gittiler. Onlar da kazanmak isteyecek. Biz de kazanmak istiyoruz. Zor bir mücadele olacak. Bu ligde zaten kolay mücadele yok" dedi.

Muric: "Zamanla daha iyi olacağız"

Adana Demirspor'un kalecisi Arijanet Muric ise Fenerbahçe maçında iyi oynadıklarını, zamanla daha iyi bir takım haline geleceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bence çok iyi oynadık, biz yeni bir takımız. Yavaş yavaş zamanla daha iyi yerlere geleceğiz. Biraz daha şansımız artacak. Daha iyi olacağız ilerleyen zamanlarda. Performans olarak çok iyiydik ama daha iyisini hak ediyorduk. Kendimi çok özgüvenli hissediyorum, herkes birbirine alıştı genel olarak takım içerisinde ambiyans güzel. Yaklaşık 2 hafta olalı geleli ama bende herkes gibi elimden gelenin en iyisini yapıyorum. En kısa şekilde takıma adapte olmaya çalışıyorum. Zamanla daha iyi olacağız." - ADANA

Adana Demirsporlu futbolcular takımlarına güveniyor
Adana Demirsporlu futbolcular takımlarına güveniyor
Adana Demirsporlu futbolcular takımlarına güveniyor
Adana Demirsporlu futbolcular takımlarına güveniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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