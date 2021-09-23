Adana Demirspor'u coşturayım derken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda kesip Beşiktaş'a küfretti - Haberler Spor
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Adana Demirspor'u coşturayım derken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda kesip Beşiktaş'a küfretti

Haberler.com - Haberler | Spor

Ünlü popçu Serdar Ortaç, Adana Demir'in 3-0 geriye düştüğü ve 3-3 beraberlikle bitirdiği maçın ardından sahne aldığı mekanda Adanalılar'ı kutladı. Ancak Ortaç, kutlama esnasında argo ifadeler kullandı. "Bu şarkıyı Adana için söylüyoruz" deyip, mekandakileri dansa davet etti. Ortaç Adana Demirsporluları dansa davet ederken Beşiktaş'a yönelik küfür savurdu, el hareketi yaptı. Beşiktaşlılar, sosyal medyada Ortaç'a ateş püskürüyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ajansspor'un haberine göre; Ünlü popçu Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demir maçından sonra sahne aldığı mekanda, Adanalılar'ı kutlarken argo ifadeler kullanıp, el hareketleri yaptı.

Adana Demirspor'u coşturayım derken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda kesip Beşiktaş'a küfretti

ŞARKIYI KESTİ

Serdar Ortaç şarkısını kesip bir konuşma yaptı. "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz" dedi.

"SEN HAYIRDIR?"

Koyu Beşiktaşlı olan ünlü sanatçı Celil Nalçakan, Serdar Ortaç'a ateş püskürdü. Nalçakan kişisel Twitter hesabından Ortaç'ı etiketleyerek, "Sen hayırdır birader?" mesajı attı. Serdar Ortaç'ın vereceği cevap merak konusu oldu.

Adana Demirspor'u coşturayım derken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda kesip Beşiktaş'a küfretti

Adana Demirspor'u coşturayım derken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda kesip Beşiktaş'a küfretti
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Haber: Adana Demirspor'u coşturayım derken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda kesip Beşiktaş'a küfretti - Haberler Spor
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