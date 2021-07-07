SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyum
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SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyumADANA,(DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni transferi kaleci Ferhat Kaplan, Bolu kampında açıklamalarda bulundu.

SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyum

ADANA,(DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni transferi kaleci Ferhat Kaplan, Bolu kampında açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Bence bu sene hiç beklenmedik iyi bir derece yapabiliriz?? dedi.

Adana Demirspor, yeni transferleri ile birlikte Bolu'daki kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 2 yıllık sözleşmeyle transfer edilen kaleci Ferhat Kaplan, Bolu kampında açıklamalarda bulundu. Kaplan, başkanın ve hocalarının takımla iletişiminin çok güçlü olduğunu söyleyerek, "Bence bu sene hiç beklenmedik iyi bir derece yapabiliriz. Süper Lig çok zor. Ne olacağı belli olmayan bir lig. Bu ligde hiçbir zaman gevşeme olmaması lazım. Çok çalışıp disiplinli olup hep birlikte çıtayı en yükseğe doğru çıkartmak lazım. Burada hiç beklemediğim şekilde aile ortamı gördüm. Çok güzel karşılandım. Yeni arkadaşlarımız geldiğinde daha da güçleneceğiz" şeklinde konuştu.

'TAKIM VE TARAFTARIN BÜTÜNLÜĞÜ ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ'

Adana Demirspor taraftarının önüne çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Kaplan, "Benim her zaman güvendiğim ve inandığım, başarının en önemli olayı aile ortamı. Belhanda transferine baktığımda çok sıcak karşıladı bizi. Biz de onu çok sıcak karşıladık. Belhanda futbolcu olarak çok iyi. Karakter olarak da çok iyi durumda gözlemledim. Ben buraya gelmeden önce taraftar ile takımın bir bütün oluşturduğunu gördüm ve bu şekilde şampiyonluğa ulaşıldı. İnşallah bu sezonda taraftar, takım ve Adana halkı, hep birlikte bir bütün olursa daha büyük başarılar geleceğine inanıyorum. Geçen sene Adana Demirspor'un maçlarını yakından takip ediyordum. Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkmasını en çok istediğim takımdı ve buraya geldim. Bu takıma geldiğim için çok mutluyum ve onur duyuyorum?? ifadelerini kullandı.

SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyum
SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyum
SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyum
SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyum
SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyum
SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyum
SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyum
SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyum
SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyum
SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat Kaplan: Geldiğim için çok mutlu ve onurluyum - Haberler Spor
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