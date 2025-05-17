Adana Demirspor Hatayspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Adana Demirspor Hatayspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ADANA DEMİRPOR HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

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ADANA DEMİRPOR HATAYSPOR ÖZET

Adana Demirspor Hatayspor maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRPOR HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Adana Demirspor Hatayspor maçı 1-0'lık Hatayspor üstünlüğüyle devam ediyor.

ADANA DEMİRPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Adana Demirspor Hatayspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.