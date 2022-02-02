Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Koordinasyonla başlayan antrenman, 3 grup halinde kuvvet çalışması ve dar alanda çift kale maçla son buldu.

Hafif sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Tarık Çamdal takımdan ayrı çalıştı.

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Pazar, Spor, Haber

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