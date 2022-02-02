Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA, Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.
Koordinasyonla başlayan antrenman, 3 grup halinde kuvvet çalışması ve dar alanda çift kale maçla son buldu.
Hafif sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Tarık Çamdal takımdan ayrı çalıştı.