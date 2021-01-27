Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önce transfer iptal etti, sonra da görevini bıraktı
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önce transfer iptal etti, sonra da görevini bıraktı

27.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:21

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ömer Şişmanoğlu transferine gelen tepkiler nedeniyle önce anlaşmayı iptal etti, ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da ilginç gelişmeler yaşandı. Akşam saatlerinde BB Erzurumspor'dan Ömer Şişmanoğlu'nu 1,5 yıllığına kadrosuna katan Adana ekibi, taraftarların tepkisi sonrasında kaos yaşadı.

Geçen sezon BB Erzurumspor formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Şişmanoğlu, sosyal medyada yayınladığı bir videoda "Adana ağlama" ifadelerini kullandığı için Adana Demirspor taraftarlarının tepkisini toplamıştı. Deneyimli futbolcu daha sonra özür dilese de, bu transfer sonrası Adana Demirspor taraftarlarının tepkisi devam etti.

ANKET YAPACAKTI, VAZGEÇTİ

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, resmi sitede anket düzenleneceğini ve sonucun "istenmiyor" çıkması halinde transferi iptal ederek Ömer Şişmanoğlu'nun maddi zararını karşılayacağını açıkladı.

Kısa süre bir paylaşım daha yapan Sancak, "Peki, hay hay ankete gerek yok, gelmeyecek" ifadelerini kullandı. Paylaşımlarına devam eden Sancak, görevinden ayrıldığını ve en kısa sürede kongre kararı alınacağını belirtti.

"BAŞKAN VEKİLİ ATAYACAĞIM, KONGREYE GÖTÜRECEK"

Murat Sancak yaptığı açıklamada, ""Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. 'Ben yönetilmem, yönetirim' demiştim. Çok sevmeme, saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil. Kulübü aldığım gibi devredeceğim. Söz verdiğim gibi her yıl yapmam gereken bağışları da yapacağım. Hakkınızı helal edin. Ben ediyorum. Allah'a emanet olun. Bugün başkan vekili atayacağım, kongreye götürecek. Buradan Adanalı iş adamlarına sesleniyorum; Adana Demirspor'a sahip çıkın. Yetkiyi devredeceğim kişi, yeni yönetim oluşana kadar kararlıkla yönetecektir" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önce transfer iptal etti, sonra da görevini bıraktı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önce transfer iptal etti, sonra da görevini bıraktı
Haber Yorumları (4)
SİİRTLİ: KENDİ MEMLEKETİNE YATIRIM YAPMAYIP BAŞKA YERLERE YAPARSAN BAŞINA GELECEK BUDUR. HAYDAN GELEN HUYA GİDER
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YÖRÜK: başkan senin sözün var tüm adanalılara demirsporlara bu takım süper lige çıkacak diye eğer bu sözünü yiyip kaçarsan şimdi tüm adana seni korkak bilecek. hiç bir başkan görmedim ben sosyal medya üzerinden bu kadar etkilenip kaçan başkan
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MARGOS: Başkan harika bir istifa yöntemi bulmuş valla. İflasın eşiğindeki kulüpten ancak bu kadar güzel kaçılabilirdi. . . Helal Başkana, herkese ders verdi resmen. Antalyasporu yarı yolda bırakanlara da duyurulur. böyle istifa etseniz, bir de el üstünde tutarlardı. kimse de kulübün battığını anlamazdı.
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