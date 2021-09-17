SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingiAkif ÖZDEMİR / ADANA, (DHA) - Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, 27 metrelik kebap ziyafetinde bir araya geldi.

SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) - Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, 27 metrelik kebap ziyafetinde bir araya geldi. Kulüp Başkanı Murat Sancak, futbolculara kendi elleriyle ikramda bulundu.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, ligde oynanan 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Henüz galibiyetle tanışamayan mavi lacivertli takım, şanssızlığı kırmak istiyor. Kentte kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur Yaşar Aydın, mavi lacivertli takıma 30-35 kilo etin kullanıldığı 27 metrelik boru kebabı ikramında bulundu.

ADANA KEBABIYLA TANIŞTILAR

Kulüp Başkanı Murat Sancak ve futbolcuların ailelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte dünyaca ünlü yıldız oyuncular Adana kebabıyla tanıştı. Mavi lacivertli takımda forma giyen Mario Balotelli, hem kebap pişirdi hem de kulüp tesislerinin bahçesindeki kedileri besledi. Başkan Sancak, kebapları tek tek oyuncularına ikram etti. İlk kez kebapla tanışan futbolcular, Adana kebabından hayranlıkla bahsetti.

SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi

SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi

SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi

SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi

SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi

SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi

SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi

SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi

SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi

SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi

SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Piknik alanında bacağından vuruldu

Piknik alanında bacağından vuruldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan İmirzalıoğlu Acun Ilıcalı Bensu Soral
Spor Fatih Terim Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Mehmet Nuri Ersoy Gazeteler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Vladimir Putin Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:02:18. #1.12#