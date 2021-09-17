SPOR Adana Demirspor'a 27 metrelik kebap dopingi

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) - Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, 27 metrelik kebap ziyafetinde bir araya geldi. Kulüp Başkanı Murat Sancak, futbolculara kendi elleriyle ikramda bulundu.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, ligde oynanan 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Henüz galibiyetle tanışamayan mavi lacivertli takım, şanssızlığı kırmak istiyor. Kentte kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur Yaşar Aydın, mavi lacivertli takıma 30-35 kilo etin kullanıldığı 27 metrelik boru kebabı ikramında bulundu.

ADANA KEBABIYLA TANIŞTILAR

Kulüp Başkanı Murat Sancak ve futbolcuların ailelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte dünyaca ünlü yıldız oyuncular Adana kebabıyla tanıştı. Mavi lacivertli takımda forma giyen Mario Balotelli, hem kebap pişirdi hem de kulüp tesislerinin bahçesindeki kedileri besledi. Başkan Sancak, kebapları tek tek oyuncularına ikram etti. İlk kez kebapla tanışan futbolcular, Adana kebabından hayranlıkla bahsetti.