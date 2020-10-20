Adana'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı

Maliye hazinesine ait Adana'nın Karataş ilçesindeki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı.

Maliye hazinesine ait Adana'nın Karataş ilçesindeki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, maliye hazinesine ait Adana'nın Karataş ilçesi Bebeli Mahallesi 148 ada 1 Nolu parselde bulunan 207 bin 789 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için düzenlenen ihalenin nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

İhalede en yüksek teklif, 8 milyon 250 bin lirayla Oğuz Sinan Hocaoğlu tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran