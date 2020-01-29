Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 gözaltı
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Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 gözaltı

Adana'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

29.01.2020 07:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 07:44
Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 gözaltı

'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere özel hareket polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alan ekipler, adreslerde arama yaptı.

Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünden sonra, şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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