Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Mustafa Tekayak, Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bağtur Bulvarı üzerinde yürüdüğü sırada, otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında yaralandı.

Polis ekipleri, olaya karışan bir kişiyi yakalarken diğer kişi ise kaçarak izini kaybettirdi.

Sağlık ekipleri, yaralıyı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis, olay yerinde yaptığı çalışmada 3 boş kovan buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney