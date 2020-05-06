Adana'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

ADANA'da iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ADANA'da iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. 01 CKY 10 plakalı otomobille mahalleye gelen silahlı bir grup ile başka bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek pompalı tüfek ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yaralılardan biri ile polis arasında tartışma çıktı. Yüzünden yaralanan kişi, olayı görüntüleyen gazetecilere de küfür edip tepki gösterdi. Arbede sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmayla ayağından yaralanan başka bir kişinin ise gruplardan bağımsız, çevrede olayı izlerken yaralandığı öğrenildi.

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Remzi T. (30), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili 2 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin mahalleye geldiği otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve sopa ele geçirildi.

Kaynak: DHA