Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı
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Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı

Adana'da, kırmız reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediği sırada sahte doktor olduğu anlaşılan kişi gözaltına alındı.

Adana'da sahte doktor ilaç almak istediği sırada yakalandı
04.08.2020 05:49 | Son Güncelleme: 04.08.2020 06:28

Adana'da, kırmız reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediği sırada sahte doktor olduğu anlaşılan kişi gözaltına alındı.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen, boynunda steteskop bulunan ve kendisini doktor olarak tanıtan kişinin kimlik göstermeden ilaç almak istemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi.

Şüpheli, kendisinin Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Nöroloji Bölümünde uzman doktor olduğunu belirtip steteskopunu göstererek polisi ikna etmeye çalıştı.

Şüphelinin yaka kartının sahte olduğunu belirleyen polis, bu kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerce yapılan detaylı incelemede Arif Gökçek adına sahte yaka kartı bulunan kişinin A.G. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin hastaneden kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediğini belirleyen ekipler, A.G'yi polis merkezine götürdü.

Kaynak: AA

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