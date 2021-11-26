Adana'da pamuk yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Adana'da pamuk yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da pamuk yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Ahmet S'nin kullandığı 31 PU 592 plakalı tırın dorsesinde bulunan pamuk balyaları bilinmeyen nedenle alev aldı.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın sonucu bazı pamuk balyalarının tamamen yandığı gözlendi.

Adana'da pamuk yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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