Adana'da Muaythai turnuvası öncesi sporcular bir araya geldi
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Adana'da Muaythai turnuvası öncesi sporcular bir araya geldi

Adana'da Muaythai turnuvası öncesi sporcular bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Spor

Adana'da düzenlenecek "Star Fight Arena Muaythai Gecesi" organizasyonu öncesi sporcular bir araya geldi.

Adana'da düzenlenecek "Star Fight Arena Muaythai Gecesi" organizasyonu öncesi sporcular bir araya geldi.

Adana Valiliği himayesinde yarın düzenlenecek turnuva öncesi 18 Muaythai sporcusu, Hilton Otel'de basına tanıtıldı.

Organizasyona katılan Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Halil Durna, burada yaptığı konuşmada, tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tüm sporculara başarılar dileyen Durna, "Muaythai sporu güzel bir spor dalıdır. Ülkemizde yapılan bu tür çalışmaları destekliyoruz. Bundan sonra da artarak devam edecek. Salgından dolayı önemli müsabakaları yapamadık. Ama tekrar başlayacağız. Burada emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Maythai Milli Takım Antrenörü Hakan Şahade de "Uzun zamandır Muaythai müsabakası yapmıyorduk. Çok şükür ülkemizde sağlık konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Bu zorlu süreci güzel bir şekilde atlattık. Bundan sonra çalışmalarımıza hız vereceğiz." diye konuştu.

Adana'da Muaythai turnuvası öncesi sporcular bir araya geldi
Adana'da Muaythai turnuvası öncesi sporcular bir araya geldi
Adana'da Muaythai turnuvası öncesi sporcular bir araya geldi
Adana'da Muaythai turnuvası öncesi sporcular bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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