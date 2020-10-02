Adana'da haciz kararı kaldırıldı, eşyalar makam odasına konuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da haciz kararı kaldırıldı, eşyalar makam odasına konuldu

02.10.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:26
Adana'da haciz kararı kaldırıldı, eşyalar makam odasına konuldu

Adana Büyükşehir Belediyesi makam eşyalarının, MHP'li eski Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminden kalan müteahhit borcu nedeniyle haczedilmesi, kamu hizmetinde kullanılan malların haczedilemeyeceğine ilişkin emsal yargı kararı gösterilerek iptal edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi makam eşyalarının, MHP'li eski Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminden kalan müteahhit borcu nedeniyle haczedilmesi, kamu hizmetinde kullanılan malların haczedilemeyeceğine ilişkin emsal yargı kararı gösterilerek iptal edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağını tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya verdi. Borcun tamamı ödenmeyince icra görevlileri geçen Temmuz ayında CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haczetti.

Haciz işlemi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Hukuk Bürosu, söz konusu eşyaların kamu hizmetinde kullanıldığı gerekçesiyle Adana 3. İcra Hukuk Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren mahkeme, kamu hizmetinde kullanılan malların haczedilemeyeceğine dair emsal oluşturan bir kararı göstererek haciz kararını kaldırdı.

Mahkeme kararı gereği yedieminde bekletilen makam odası eşyaları, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne iade edildi.

2 ay 20 gün sonra teslim edilen eşyalar makam odasına tekrar yerleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, makam odasını kullanmaya başladı. - ADANA

Adana'da haciz kararı kaldırıldı, eşyalar makam odasına konuldu
Adana'da haciz kararı kaldırıldı, eşyalar makam odasına konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Angela Merkel Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Can Yaman Mert Fırat Ivana Sert Özlem Yıldız
Spor Erol Bulut Arda Turan Mbaye Diagne Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da haciz kararı kaldırıldı, eşyalar makam odasına konuldu - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 14:29:30. #1.14#
title