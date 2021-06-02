SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu
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SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştuCan ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA) - ADANA'da Galatasaray Fatih Terim Hatıra Ormanı törenle açıldı.

SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA) - ADANA'da Galatasaray Fatih Terim Hatıra Ormanı törenle açıldı. Törende ormanın ilk fidanları da toprakla buluştu.

Sarı-kırmızılı kulübün "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla başlattığı Galatasaray Hatıra Ormanı projesinin üçüncüsü Adana'da hayata geçirildi. Proje kapsamında tecrübeli teknik adam adına memleketinde Fatih Terim Hatıra Ormanı kuruldu. Ormanın ilk fidanlarının dikim törenine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu, Kulüp Genel Sekreteri Selçuk Rıza İren, Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Açılışta konuşan Dilek Kutlu; teknik direktör Fatih Terim'in Türk futbolu ve Galatasaray adına çok önemli bir isim olduğunu vurguladı.

'YAŞAYAN EFSANEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Projenin bu yılın başında hazırlandığını ve adım adım ilerletildiğini aktaran Kutlu, Adana Fatih Terim Hatıra Ormanı'nı açtıkları için gurur duyduklarını söyledi. Terim'in Galatasaray için hem emeğini hem de yüreğini ortaya koyduğunu belirten Dilek Kutlu, "İmza attığı başarılarla Avrupa sınırlarını aşmış, ülkemizin marka değerine değer katmış, bütün yüreğiyle Galatasaray için hizmet etmiş, kendisini insanı olarak da örnek aldığım, asla vazgeçmemeyi öğrendiğimiz Fatih Terim, İmparator, yaşayan efsanemize teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki Galatasaraylısın" dedi.

SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu
SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu
SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu
SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu
SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu
SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu
SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu
SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu
SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu
SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Adana'da Fatih Terim Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu - Haberler Spor
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