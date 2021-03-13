Adana'da Cumhur İttifakı'ndan patates desteği
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Adana'da Cumhur İttifakı'ndan patates desteği

13.03.2021 00:58 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:58
Adana'da Cumhur İttifakı'ndan patates desteği

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki Cumhur İttifakı üyeleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden olumsuz yönde etkilenen patates üreticilerine destek olması amacıyla bin tona kadar patates alımı yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına karar verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki Cumhur İttifakı üyeleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden olumsuz yönde etkilenen patates üreticilerine destek olması amacıyla bin tona kadar patates alımı yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına karar verdi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Cumhur İttifakı'nın Adana'nın ve Adanalının yararına olan konularda duyarlılık göstermeye devam ettiğini söyledi.

Yapılan ortak açıklamada, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin, karantina tedbirlerinden dolayı olumsuz yönde etkilenen patates üreticilerine destek sağlanması için Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ortak karar aldığı bildirildi.

Alınan karar doğrultusunda, Adana Büyükşehir Belediyesi, üreticilerden bin tona kadar patates alımı yaparak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması için belediye başkanına yetki verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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