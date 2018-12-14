Adana Çukurova Belediyesi'nde Temizlik ve Yol İşçileri 2 Bin 780 TL Maaş Alıyor

Çukurova Belediyesi'nde temizlik ve yol işçileri 2 bin 780 TL maaş alıyor

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye bünyesinde çalışan işçilerin en düşük asgari ücretinin 2 bin 450 TL olduğunu, temizlik ve yol işlerinde işçilerin ise en düşük 2 bin780 TL maaş aldığını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'CHP'li belediyelerde ocak ayından itibaren asgari ücret 2 bin 200 TL olacak' söyleminin hemen ardından, asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye yükselten Başkan Soner Çetin, belediye çalışanlarıyla belediye binasında bir araya geldi. Asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye yükselttiklerini ancak asgari geçim indirimi, çocuk yardımı, yakacak, ulaşım ve yemek yardımlarıyla bu maaşın 2 bin 450 TL olduğunu kaydeden Soner Çetin, 'Bugün gidip maaşlarınızı çeken işçilerimiz en düşük 2 bin 450 TL almıştır. Çukurova Belediyesi'nde asgari ücret 2 bin 450 TL'dir' dedi.

Emekçilerin emeğinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çetin, şunları söyledi:

'Yağmurda çalışan, sıcakta ter döken park ve bahçeler ile yol işleri çalışanlarının da bir ödülü olmalıydı. Onlara yüzde 10 zam yaptık. 2 bin 450 TL'ye 220 TL eklersek, bu işçilerimiz 2 bin 670 TL maaş alıyor. Temizlik işçileri de biraz daha ağır işçiler. Onlara da yüzde 10 yetmez, yüzde 15 fazlasını vereceğiz dedik. Dolayısıyla en düşük ücretimiz olan 2 bin 450 TL'nin üzerine temizlik işçileri 330 TL daha fazla alıyor. Bu rakam da 2 bin 780 TL yapıyor. Biz bunları niye yaptık' Yüreğimiz solda atıyor. Kadrolu işçi olsun, sözleşmeli olsun, memur olsun, bürokrat olsun, kim olursa olsun emek harcayandan Allah bin kere razı olsun.?