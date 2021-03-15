Adam Voleybol'dan aynı tarife 3-2
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Adam Voleybol'dan aynı tarife 3-2

15.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:46
Adam Voleybol'dan aynı tarife 3-2

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde Gaziantep'i temsil eden Adam Voleybol, nefes kesen Generali Sigorta Sakarya maçını 2-0'dan çevirerek 3-2 kazandı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde Gaziantep'i temsil eden Adam Voleybol, nefes kesen Generali Sigorta Sakarya maçını 2-0'dan çevirerek 3-2 kazandı. Sarı lacivertliler geçen hafta oynadığı Merinos maçında da geriye düşmesine rağmen muhteşem bir oyunla maçı kazanmıştı.

Talat Özkarslı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma yine 5 setlik nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk seti 25-22 kaybeden Adam Voleybol, ikinci sette de etkili olamadı ve konuk ekip 25-18 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette daha üstün bir oyun sergileyen sarı lacivertliler 25-20 seti alarak umutlandı. Dördüncü sette hata sayısını azaltan Adam Voleybol 25-18 kazanarak setlerde durumu eşitledi. Tia-break seti ise izleyenleri heyecanlı anlar yaşattı. Sarı lacivertli takım üstün oyunuyla bu seti 15-12 kazandı ve play-off yolunda çok büyük bir galibiyete imza attı.

Adım adım Play-Off'a

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig'inde başarılı bir grafik çizen Adam Voleybol, play-off gruplarına kalarak Gaziantep'e heyecan yaşatmak istiyor. Sarı lacivertliler hafta sonu deplasmanda Adana temsilcisi Çukurova Belediyespor ile oynayacak. Aski-Atatürk Spor Salonu'ndaki zorlu mücadele 20 Mart Cumartesi günü 14.00'de başlayacak. - GAZİANTEP

Adam Voleybol'dan aynı tarife 3-2
Adam Voleybol'dan aynı tarife 3-2
Adam Voleybol'dan aynı tarife 3-2
Adam Voleybol'dan aynı tarife 3-2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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