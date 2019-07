Adalet Bakanlığına personel alımı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 300 idare memurluğu öğrencisi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacak adayların 18 yaşından küçük, merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları şartı aranan adayların 2018 KPSS Lisans Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması isteniyor.

Başvurular 19 Ağustos'ta başlayıp 2 Eylül tarihinin mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat

yapılacak. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Sözlü sınav ve mülakata KPSSP3 puan türünden

70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere bin 500 kişi çağrılacak.

Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden "www.cte.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sözlü sınavda adaylara genel kültür, genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından sorular ile Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinden sorular yöneltilecek.

Mülakatta ise adayların davranışı ve genel fiziki durumu ile bir konuyu kavrama ile ifade yeteneği üzerinden değerlendirme yapılacak.

Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitimini takip eden 15 gün içerisinde "www.cte.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Başarılı olanlar 5 ay hizmet öncesi eğitim görecek

Sınavı kazanan adaylar 5 aylık hizmet öncesi eğitim görecek ve bu sürede 3 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda harçlık ödenecek.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılacak hizmet öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak yatılı sürdürülebilecek.

Eğitim merkezlerinin ve yatılı

tesislerin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmi kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

Eğitim merkezlerinde yatılı kalmayan idare memurluğu öğrencileri, bu hizmetlerden yararlanmamaları karşılığı herhangi bir hak talep edemeyecek.

Eğitimi başarı ile tamamlayanlar "idare memuru" olarak atanacak

Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava alınacak. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare memurluğu öğrencileri "idare memuru" olarak atanacak.

Başarısız olan öğrenci adaylarının ise eğitim merkezi ile ilişiği kesilecek. Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak karşılamak zorunda olacak.

Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile görevi ile ilişiği kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak ödeyecek.

Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında 2 yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlü olacak.

Kaynak: AA