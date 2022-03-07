Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan stokçuluk açıklaması: Cezalar caydırıcı değil, yeni düzenlemeler gelecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da bir otelde düzenlenen Hakimler ve Savcılar Kurulu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bozdağ, yargının yaşandığı sorunları ve çözüm önerileri görüşmek maksadıyla yapılan toplantıda bir konuşma gerçekleştirdi. Bozdağ, toplantının sonuçlarını bizzat takip edeceğini, yasama gerektiren konuları yasamanın gündemine taşınması, idari tedbirler ve düzenlemeler gerektiren konularda adımlar atacaklarını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıyı kınayan Bakan Bozdağ, savaşların hiçbir zaman çözüm olmayacağını, ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini ve diplomasi yönüyle sorunların çözümüne fırsat verilmesinin en büyük dilekleri olduğunu kaydetti.

STOKÇULARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Toplantıda stokçularla ilgili de konuşan Bozdağ, mevcut cezaların caydırıcı olmadığını belirterek yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Bozdağ konu hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaşanan hadiseler nedeniyle zaman zaman piyasadaki fiyatları etkileme, stokçuluk yaparak daha fazla kazanma saikiyle hareket edenler söz konusu. Bunu Ceza Kanunu ülkenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda bu konuları kötüye kullanarak suç maksadıyla fahiş fiyatların oluşmasını sağlamak, piyasada daralmayı temin etmek ve kamu düzenini bozmak için de kullanabilirler. Bu maddeler esasında kötü niyetle fiyatları artırmak isteyenler, stokçuluk yapanlara karşı Ceza Kanunumuzun aldığı tedbirlerdir. Bu tedbirlerin uygulanması son derece önemlidir.

"CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL"

Ama bizim gördüğümüz kadarıyla buradaki cezaların fazla caydırıcı olmadığı da bir gerçek. Onun için yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları yeniden ele alıp yeniden düzenleyeceğimizi de buradan ifade etmek isterim.

"YENİ DÜZENLEMELER GETİRECEĞİZ"

Türkiye'nin iç hukuku içerisinde vatandaşlarımızın her birinin menfaatlerini ilgilendiren bu konuda elbette yargı mensuplarımızın hassasiyetinin son derece önemli olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Bu konuda yeni düzenlemelerin hazırlığı içerisinde olduğumuzu da Türkiye kamuoyuyla buradan paylaşmak istedim ve yeni adımları önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğiz."

MEVCUT CEZALAR NASIL?

Mevcut durumda fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında para cezası veriliyor. Stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında para cezasına çarptırılıyor.