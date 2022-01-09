Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! İngiliz ekibi Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc'ı transfer etti.

Allahyar Sayyadmanesh.

TRANSFERLER KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

TRT Spor'un haberine göre, iki transfer kısa süre içerisinde açıklanacak. 20 yaşındaki forvet Allahyar Sayyadmanesh, 1,5 sezon Ukrayna ekibi Zorya'da kiralık olarak forma giymişti. Genç golcü bu sezon çıktığı 24 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırırken 4 de asist kaydetmişti.

Miha Zajc.

ZAJC'TAN 3 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Fenerbahçe ile 22 karşılaşmaya çıkan Sloven orta saha Miha Zajc ise 3 gol kaydetmeyi başardı.

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