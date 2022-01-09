Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! İngiliz ekibi Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc'a Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City talip oldu. Taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ifade edilirken, iki transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc'ı transfer etti.
TRANSFERLER KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK
TRT Spor'un haberine göre, iki transfer kısa süre içerisinde açıklanacak. 20 yaşındaki forvet Allahyar Sayyadmanesh, 1,5 sezon Ukrayna ekibi Zorya'da kiralık olarak forma giymişti. Genç golcü bu sezon çıktığı 24 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırırken 4 de asist kaydetmişti.
ZAJC'TAN 3 GOLLÜK KATKI
Bu sezon Fenerbahçe ile 22 karşılaşmaya çıkan Sloven orta saha Miha Zajc ise 3 gol kaydetmeyi başardı.
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