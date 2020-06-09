Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Geçtiğimiz günlerde Hollanda takımı Fortuna Sittard ile görüştüğünü ve satın alma planını söyleyen Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında Survivor'da yarışan Galatasaray'ın eski futbolcusu Sercan Yıldırım'ı transfer edebileceğini dile getirdi.

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı satın alması beklenen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı Survivor Ekstra programında şu anda yarışmada bulunan Galatasaraylı eski futbolcu Sercan Yıldırım'ı takımına transfer edebileceğini söyledi.

Ilıcalı, Sercan Yıldırım ile ilgili, "Futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta. Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene. Topu alıp gidiyor falan. Hollanda seyircisi böyle tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey ama. Survivor'a gelen bir yarışmacının ertesi sene futbol kariyerine devam etmesi benim açımdan müthiş bir prestij olur" ifadelerini kullandı.

"SERCAN KALİTELİ BİR FUTBOLCU"

Herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmadığını vurgulayan ünlü televizyoncu, "Sercan ile bunu konuşmadık devam eder etmez ben bilmiyorum. Düşünsene Survivor'a getirip, formunu yükseltip futbola kazandırmış olacağız. Murat bunu çok iyi anlar. Çok çok zor bir şeydir. Bunu başarıp da fiziksel olarak iyi bir şekilde yollarsan müthiş bir şey. Bence Sercan Yıldırım oynar şuan da. Sercan ciddi anlamda çok kaliteli bir futbolcu. Çok ciddi sakatlıklar geçirdi ama direnci yerinde biri" dedi.

Bursaspor ile 2010 yılında lig şampiyonluğu yaşayan Sercan Yıldırım 2011-2016 yılları arasında Galatasaray'ın kadrosunda yer almıştı.