Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
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Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek

Survivor çekimleri için Dominik'te olan Acun Ilıcalı, Milli basketbolcu Cedi Osman'ın Instagram'daki canlı yayınına konuk oldu. Survivor'da en çok eğlendiği sezonlardan birini yaşadığını söyleyen Ilıcalı, yarışmacılar ve ünlü isimleri ikişerli takım haline getirerek bir yarışma programı çekeceğini söyledi.

20.05.2020 07:57 | Son Güncelleme: 20.05.2020 07:57

NBA'de Cleveland Cavaliers formasını giyen Milli basketbolcu Cedi Osman, Instagram'da Acun Ilıcalı ile canlı yayın yaptı. Samimi açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Survivor ekibi ile ünlü isimlerin buluşacağı yeni bir yarışma yapacaklarını anlattı.

AYCAN'LA EMRE BELÖZOĞLU, YASİN'LE HADİSE OLACAK

Acun Ilıcalı, yeni program müjdesini verirken "Çok yakında bir yarışma yapıyoruz Survivorcılarla. Anlat Bakalım'da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz vereceğiz. Aycan'a Emre Belözoğlu'nu vereceğiz. Yasin'e Hadise'yi vereceğiz. Sercan ile Burak Yılmaz var. Barış'a da seni istiyoruz. Eğer katılırsan çok seviniriz." sözlerini kullandı.

"SURVIVOR'DA EN ÇOK EĞLENDİĞİM SEZONLARDAN BİRİ"

Survivor'da en beğendiği sezon sorusuna Ilıcalı, "Survivor'da en çok eğlendiğim 3 sezon var. Hilmi Cem'in şampiyon olduğu Panama yılı, Turabi'nin şampiyon olduğu All-Star yılı ve bu sezon çok eğlendim." cevabını verdi.

Acun Ilıcalı, yeni yarışma sürprizini Cedi Osman'ın yayınında açıkladı!

"VAR MISIN YOK MUSUN ZİRVE YAPTIĞIMIZ BİR PROGRAMDI"

Ünlü televizyoncu, Cedi'nin"Bu yarışmalardan birine katılsan hangisine katılmak istersin?" sorusuna "Var Mısın Yok Musun'a katılmak isterim. En kolayı oydu. Fatih Terim yarıştı, Roberto Carlos yarıştı. Bu zirve yaptığımız programdı. Bir stüdyoda ancak bu kadar ilgi çekebilirsin" yanıtını verdi.

"SURVIVOR'DA UZUN BOYLULAR YARIŞAMAZ"

Survivor yarışmasındaki mental durumu anlatan Ilıcalı, "Sizin fizik olayı daha ön planda. Çünkü uzaylılarsınız. NBA'de gördüklerimiz insan değil. Öyle bir temponun kaldırma ihtimali yok. Zıpla, savunma yap bu fiziksel olarak anlatılabilecek bir durum değil. Mentallık önemli ama geride kalıyor. Biz de mental olarak ön planda olmak daha önemli. Sen yarışabilir misin bilmiyorum. Uzun boylu olanlar yarışamaz. Ama gard olanlar Survivor'da yarışabilir" dedi.

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
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