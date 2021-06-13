Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor

Yeni sezonda Süper Lig'in yayın ihalesine Amazon, Netflix gibi dijital mecraların gireceği konuşuluyor. Son olarak duayen gazeteci Şansal Büyüka, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'in maçları almak için yarışa girebileceğini bilgisini paylaştı. Acun Ilıcalı'nın yayın ihalesine bir hazırlık içinde olduğu ifade edildi.

Milliyet yazarı Şansal Büyüka, köşesinde seçimle ilgili dikkat çeken bilgileri paylaştı. Büyüka, Süper Lig ile ilgili olarak ise Acun Ilıcalı iddiasını ortaya attı.

İşte Büyüka'nın köşesindeki yazısı:

"DELEGEYİ TATMİN EDEN ADAY YOK"

"Galatasaray'ın içini çok iyi bilen, delegasyondaki gelişmelere hakim olan, "üst akıl" olarak kabul ettiğim bir dostuma 'seçim ne olur' diye sordum… Dedi ki:Delegeyi tatmin eden aday çıkmadı… Buna rağmen Yiğit Şardan az oy alırsa Burak Elmas, Yiğit Şardan çok oy alırsa Eşref Hamamcıoğlu seçilir… Yani Yiğit Şardan, Burak Elmas'ın oylarını bölecek...

"TERİM'E KIZANLAR ŞARDAN'IN YANINDA"

Galatasaray'da Fatih Terim'e kızanlar Yiğit Şardan'ın yanında saf tuttu… Abdurrahim Albayrak, eski başkan Adnan Polat'ın oğlu, Şardan'ın listesinde… Buna rağmen kazanması çok kolay değil...- Kim seçilirse seçilsin, yeni başkan delegasyonun sadece % 25-30'unun oyuyla seçileceği için güçlü bir başkan profili sergileyemez.

"FRANSA'YI AMAZON ALMIŞ"

Fransa Ligi'nin yayın hakkını Amazon almış… Amazon da Netflix gibi Dijital bir mecra… Sanki klasik yayıncılık da, teknolojinin bu baş döndürücü değişimi ve gelişimi ile adres değiştiriyor gibi… Yıl sonuna doğru bizde yapılacak yayın ihalesinde bir bakarsınız Netflix, Amazon, hatta bizim sevgili Acun Ilıcalı'nın Exxen'i maçları almak için yarışabilir… Tabi ülkedeki internet ağı, dijital kanallar için yeterli olacak mı, ondan emin değilim.