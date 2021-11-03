Acun, ismini bir sır gibi herkesten saklıyordu! Satın alacağı takımın hocası Şota Arveladze - Haberler Spor
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Acun, ismini bir sır gibi herkesten saklıyordu! Satın alacağı takımın hocası Şota Arveladze

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Hull City'yi satın almak üzere olan Acun Ilıcalı, teknik direktör Şota Arveladze ile prensipte anlaştı. Satış işleminin gerçekleşmesiyle takımın başına Şota geçecek.

Acun Ilıcalı'nın ilk hedefi Şota Arvaladze. Fanatik'in haberine göre Şota ile prensipte anlaşmaya varıldı. Hull City'nin satın alma işlemleri gerçekleştikten sonra takımın başına Şota geçecek.

Acun Ilıcalı'nın satın alacağı takımının teknik direktörü ortaya çıktı! O ismi sır gibi saklıyor

ESKİ DOSTLAR

Şota ile Acun Ilıcalı eskiden beri dostlar ve futbol konusunda birçok fikir alışverişleri bulunuyor. Arveladze son olarak 2017-2020 yılları arasında Özbekistan'ın Pakhtakor takımını çalıştırmıştı. O tarihten beri boşta olan Şota, Türkiye'de ise Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırdı.

Acun Ilıcalı'nın satın alacağı takımının teknik direktörü ortaya çıktı! O ismi sır gibi saklıyor

ÖZEL UÇAKLA GELDİ

Acun Ilıcalı, yakın dostu Şota ile Trabzonspor Fenerbahçe maçına özel uçakla gelmişti. İkilinin dostlukları Acun'un muhabirlik dönemine dayanıyor.

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