Acun Ilıcalı'nın BB Erzurumspor için düzenlediği geceye damga vuran sözler: Ben aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim!

BB Erzurumspor'a ekonomik anlamda destek vermek için Acun Ilıcalı, TV 8 ekranlarında bir yardım gecesi düzenledi. Yayına telefonla bağlanan bir vatandaşın söyledikleri ise herkesi şaşkınlığa uğrattı. Ali Akyüz isimli vatandaş, "Ben aç karnımı doyuramadım Erzurum'a yardım mı edeceğim!" diyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine Ilıcalı ihtiyaç sahiplerine elinden geldiğince yardım ettiğini belirterek, "Bu tip zorlukları burada dile getirmek mantıklı gelmiyor bana" sözleriyle tepki gösterdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ekonomik olarak zor günler geçiren BB Erzurumspor için bir yardım gecesi düzenledi. TV 8 ekranlarından yayınlanan geceye Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün de katıldı. Yayına bağlanan bir vatandaşın söyledikleri ise geceye damga vurdu.

"AÇ KARNIMI ZOR DOYURUYORUM"

Ali Akyüz isimli vatandaş, yardım gecesine bağlanarak, "Ben aç karnımı doyuramadım Erzurum'a yardım mı edeceğim!" dedi ve telefonu kapattı. Yaşanan olayın ardından Ilıcalı, "Ülkemizin zorluklarını anlayışla karşılıyoruz, biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz ama bu tip zorlukları buraya bağlanarak dile getirmek çok mantıklı gelmiyor bana" dedi.