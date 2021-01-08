Acun Ilıcalı Mesut Özil çabasını doğruladı: Yakında güzel haberler alabiliriz

Yaz transfer dönemine 18 transferle damga vuran Fenerbahçe ara transfer dönemine de bomba gibi başladı. Başkan Ali Koç ile yakın olan Fenerbahçeli televizyon programcısı Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in transferi için girişimde bulunduğunu doğruladı.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı lacivertli ekip transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi ve tüm teklifleri reddetti.

Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro maaşla, 3.5 senelik anlaşmaya vardığı Mesut Özil için Fenerbahçeliliği ile bilinen ve Mesut Özil ile arası çok iyi olan Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

"BAŞKAN ALİ KOÇ AÇIKLAR"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tecrübeli oyuncunun transferiyle ilgili çabasının olduğunu doğrularken, "Mesut Özil'i çok severim. Fenerbahçe'yi de çok seviyorum. Bir çabam var. Arsenal ile sözleşmesini hallettiği anda favori Fenerbahçe olur. Detayları tam olarak anlatamıyorum, başkan Ali Koç açıklar; yakında güzel haberler alabiliriz" dedi.

SPONSOR OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Transferde aracı olan Ilıcalı'nın, sarı-lacivertlilere ekonomik olarak da önemli bir katkı sağlayacağı öğrenildi. Yeni dijital platform Exxen markasıyla Mesut'a sponsor olacak Ilıcalı'nın yıldız oyuncunun maliyetinin büyük bölümünü karşılaşacağı iddia edildi.

FİZİK OLARAK HAZIR

Arsenal'de son olarak 7 Mart 2020'de lig maçına çıkan Mesut Özil, buna karşın hazır durumda. Fiziksel olarak sakatlığı ya da eksiği olmayan 32 yaşındaki futbolcunun Arsenal'de bir kez bile antrenman kaçırmadığı belirtiliyor. Arsenal'den takım arkadaşları Mustafi, Sokratis ve Kolasinac da birçok kez yaptıkları açıklamalarda, Mesut Özil'in yarın maça çıkacak kadar hazır olduğu ve fiziksel olarak da takımdaki birçok kişiden güçlü göründüğü ifade edilmişti.