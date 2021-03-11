Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor
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Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor

11.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:53

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'le tarihi bir şampiyonluk yaşayan, ismi zaman zaman Fenerbahçe ile anılan Okan Buruk'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ortağı olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard teknik direktörlüğü için Okan Buruk'a teklif yaptı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ortağı olduğu Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor. Ilıcalı, ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Buruk'a sözlü olarak teklifini iletti. Buruk ve Ilıcalı konuyla ilgili tekrar bir görüşme yapacak.

1,75 PUAN ORTALAMASI

Eredivisie'de 31 puanla 11. sırada yer alan Fortuna Sittard'ın küme düşme barajı ile arasında 11 puanlık fark bulunuyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda PSV Eindhoven'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fortuna Sittard pazar günü Venlo'ya konuk olacak. Fortuna Sittard, 33 yaşındaki Hollandalı teknik adam Sjors Ultee yönetiminde 16 maçta; 9 galibiyet, 1 beraberlik ile 6 mağlubiyet elde etti ve 1,75 puan ortalamasını tutturdu.

TARİHİNDE İLK KEZ ŞAMPİYON YAPTI

Abdullah Avcı sonrası Başakşehir'in başına geçen Okan Buruk, geçen sezon İstanbul ekibini tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu yaptı. 47 yaşındaki teknik adam, 2019-2020 sezonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 yenilgi ve 69 puan ile turuncu-lacivertli takımı şampiyonluğa taşıdı. 2020/2021 sezonunda Başakşehir'de ligde alınan kötü sonuçların ardından Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı alındı.

(AJANSSPOR)

Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor
Haber Yorumları (9)
ZİYA: elbet senin düşüşünüde görecez acun efendi. .
Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
MERT: Kına yakarsın
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VTD3434: her yerde sen ve boşandıgın şeyma bir düşün milletin yakasından be
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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