Acun Ilıcalı, 'EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum' diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü

Acun Ilıcalı, Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Ünlü televizyoncu, Güntekin Onay'ın EXXEN platformuna yönelik yaptığı,"Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum. Web sitesinden başaramadım. 9300'a mesaj attım. Ücret ödendi, bu kez de şifre gelmedi. 19:45 maçlarına yetişemedim. 22:00 için umudum devam ediyor !" şeklindeki paylaşıma ateş püskürdü.

"SEVDİĞİM ADAMLAR BÖYLE YAPINCA ÜZÜLÜYORUM"

Acun Ilıcalı, Güntekin Onay'ın EXXEN'deki problemi sosyal medyadan dile getirmesini eleştirirken, "Güntekin Onay'a ciddi derecede bozuldum. niye tweet atıyorsun. Arayıp sorsana. Benim arkadaşımsın sen ya! Niye tweet atıyorsun. Ben senin kurumun hakkında tweet atıyor muyum? Hiç mi bir yerde arıza olmuyor. Kusura bakma Güntekin, çalıştığın kurumda bir platform. Orada bir arıza olsa ben takipçilerime tweet atarak anons etmiyorum. Sevdiğim adamlar böyle yapınca üzülüyorum." dedi.

"YAŞANAN TEKNİK SORUNUMU KİŞİSEL ALGILAMASINA ŞAŞIRDIM"

Ilıcalı'nın sözleri üzerine Güntekin Onay yeni bir paylaşım daha yaparak, "Girişimciliği, projeleri ve başarılarıyla gurur duyduğum değerli dostum Acun Ilıcal'nın Exxen ile ilgili yaşanan teknik sorunumu kişisel algılamasına şaşırdım. Bu kadar emek ve büyük yatırım var. Farkındalık olsun ki bunlar yaşanmasın. Arkadaşlar aradı, sağ olsunlar. Halloldu." ifadelerini kullandı.

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