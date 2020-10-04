Abdurrahim Albayrak kimdir? Abdurrahim Albayrak nereli, kaç yaşında? Abdurrahim Albayrak istifa mı etti?

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı olan Abdurrahim Albayrak kimdir? Abdurrahim Albayrak kaç yaşında, nereli? Abdurrahim Albayrak istifa mı etti?

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı olan Abdurrahim Albayrak, Türk iş adamı ve spor yöneticisi olarak yıllardır sektörün içinde yer almaktadır. Abdurrahim Albayrak kimdir? Abdurrahim Albayrak kaç yaşında, nereli? Abdurrahim Albayrak istifa mı etti?

ABDURRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?

1954 yılında Rize ' de dünyaya gelen Türk iş adamı ve spor yöneticisi. Galatasaray SK eski başkan yardımcısı.

Almanya'ya ilk gidenlerden olan babası onu yanında götürmedi. Babası birkaç yıl sonra Türkiye'ye döndü ve bir dükkan açtı, ancak işler iyi gitmeyince Almanya'ya tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Giderken yanında oğlunu da götürdü.

Almanya'nın Frankfurt kentinde babasının yanında inşaatlarda çalıştı. Daha sonra askerliğini yapmak için tekrar Türkiye'ye döndü. Askerliği bitince Almanya'da biriktirdiği parayla bir minibüs aldı ve memleketi Rize'de minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. Daha sonra akrabalarının baskısıyla İstanbul'a taşındı. İstanbul'da, Habibler Köyü'ne yerleşti ve Edirnekapı-Habibler hattında minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. İşleri iyi gitti ve zaman içinde babasının gönderdiği parayla ikinci minibüsünü aldı. Daha sonra üçüncü, dördüncü derken birden o hattaki en fazla minibüse sahip kişi ünvanını kazandı. Daha sonra bu minibüs filosu Altur Turizm şirketinin temelini oluşturdu.

9047 nolu Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu. İlk defa Mehmet Cansun'un başkanlığındaki Galatasaray SK yönetim kurulunda Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yaptı. Kısa sürede camianın ve taraftarın sevdiği isim haline geldi. Özellikle maç esnasındaki aşırı ve heyecanı dikkat çekti. 2011-2013 yılları arası Ünal Aysal'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı. 2013 yılında Ali Dürüst, Refik Arkan ve Adnan Öztürk gibi isimlerle Aysal'ın yeni yönetim listesinde yer almayan Albayrak, 2014 yılında Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetim kuruluna tekrar seçildi. Albayrak yeni yönetim ile birlikte "Başkan yardımcılığı" görevini üstlendi. 2 Haziran 2015'te görevinden istifa etti.

ABDURRAHİM ALBAYRAK İSTİFA MI ETTİ?

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı olan Abdurrahim Albayrak 4 Ekim 2020 tarihinde istifa ettiğine dair bazı iddialar ortaya atıldı ancak resmi bir açıklama gelmedi.