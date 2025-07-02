Abdullah Tayyar kimdir? Modern Çikolata'nın sahibi Abdullah Tayyar yaşıyor mu, öldü mü?

Modern Çikolata, son dönemde yaşadığı finansal zorluklar ve iflas süreci nedeniyle tekrar gündeme geldi. Şirketin sahipliği ve geleceği, iş dünyasında merak konusu olurken şirket sahibinin kim olduğu kısa süre içerisinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Modern Çikolata'nın sahibi Abdullah Tayyar kimdir? Modern Çikolata'nın sahibi Abdullah Tayyar şu an yaşıyor mu? İşte, tüm bu soruların yanıtları ve detaylar…

ABDULLAH TAYYAR KİMDİR?

Modern Çikolata'nın sahibi ve Karaman'da sanayileşme alanında öncü isimlerinden biri olan Abdullah Tayyar, 9 Mart 1951 tarihinde Konya'nın Hadim ilçesinde dünyaya geldi. Tayyar, 1970'li yıllarda Karaman'a gelerek ticaret hayatına atıldı ve burada iş dünyasında önemli adımlar attı.

Abdullah Tayyar kimdir

İlk olarak 20 kişinin çalıştığı küçük bir imalathane ile gofret üretimine başlayan Tayyar, kısa sürede büyük bir atılım yaparak Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde daha büyük kapasiteli tesisler kurdu. Bu yatırımlar, Modern Çikolata markasının temellerini atarken, Tayyar'ı bölgedeki sanayiciler arasında önemli bir isim haline getirdi.

Maalesef, Abdullah Tayyar 2004 yılında hayatını kaybetti, ancak Modern Çikolata ve diğer yatırımları, Tayyar'ın iş dünyasına kattığı mirası yaşatmaya devam ediyor.