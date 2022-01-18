Abdullah Avcı ile Taylan Antalyalı, PFDK'ye sevk edildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abdullah Avcı ile Taylan Antalyalı, PFDK'ye sevk edildi

Abdullah Avcı ile Taylan Antalyalı, PFDK'ye sevk edildi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Abdullah Avcı'nın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaraylı Taylan Antalyalı ile Kasımpaşa ile yapılan müsabakada oyundan ihraç edilen GZT Giresunsporlu Joey Pelupessy'nin de kural dışı hareket nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Taylan Antalyalı, Abdullah Avcı, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title