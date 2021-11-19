Abdullah Avcı'dan Gaziantep FK maçı öncesi 'hızlı hücum' uyarısı

GAZİANTEP (DHA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahalarında oynayacakları Gaziantep FK maçı öncesi antrenmanlarda hızlı hücum uyarılarında bulunuyor.

Süper Lig'de namağlup zirvede yer alan bordo-mavili takım, 22 Kasım Pazartesi günü oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bu maçı da kazanarak hem galibiyet hem de namağlup serilerine devam etmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda öğrencilerine sık sık hızlı atak sonuçlandırma ve savunma arkasına yönelik koşu noktasında uyarılarda bulunuyor.

Bu arada Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve son olarak Trabzonspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Abdullah Avcı ve ekibinin milli takım kalesine etkisi ise dikkat çekti. Son yıllarda milli takım kalesini koruyan Volkan Babacan, Mert Günok ve Uğurcan Çakır'ın ortak noktası Abdullah Avcı ve ekibi oldu. Volkan Babacan, 2014-15 sezonunda Başakşehir'e geldikten sonra 2016-17 sezonuyla birlikte A Milli takımda düzenli olarak forma giymeye başladı. 2017-18 sezonunda Başakşehir'e transfer olan Mert Günok da bir dönem A milli Takım'ın kalesini korurken, son olarak Uğurcan Çakır da Abdullah Avcı sonrası A Milli Takım'ın birinci kalecisi konumunda yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri

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