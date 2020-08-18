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Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor

Süper Lig'de sezonu 2. bitirip Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da gösterdiği performansıyla alkış toplayan Abdülkadir Ömür'ün menajeri George Gardi, yaptığı açıklamada oyuncusuna İtalya'dan gelen teklifleri doğruladı ve Trabzonspor'dan milli futbolcuyu almanın kolay olmadığını söyledi.

18.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:53

Trabzonspor'da gösterdiği performansıyla Avrupa takımlarının gözdesi olan Abdülkadir Ömür'ün menajeri oyuncunun son durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Oyuncuya birçok teklif geldiğini doğrulayan George Gardi, "Onu Trabzon'dan almak kolay değil, Trabzonspor başkanı da böyle söylüyor. Daha önce birçok önemli teklif reddedildi. Atalanta'dan teklif geldi mi, söylemeyeceğim ancak ilgilenen kulüpler var, ne olacağını göreceğiz" diyerek Trabzonspor'un tavrının net olduğunu dile getirdi.

İTALYA'DAN CİDDİ TEKLİFLER VAR

Genç oyuncunun İtalya'daki haklarını elinde tutan menajer Gardi, İtalya'dan gelen teklifleri vurguladı ve "Abdülkadir Ömür 2 yaz boyunca İtalyan kulüplerinin masasındaki en sıcak oyunculardan biri oldu. Hatta geçen yaz, ismini vermeyeceğim, bir İtalyan kulübü Türkiye'ye gitti ve transferi bitirmek istedi. O sadece bir yetenek, bir oyuncu değil, bir sembol. Baggio, Totti, Del Piero gibi değerleri olan bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

ATALANTA YA DA LAZIO

Trabzonspor altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncunun peşinde Atalanta ve Lazio'nun olduğu konuşuluyor.

Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor
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