Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e isyan: Oynatmayacaksan niye çağırdın hocam?

Avrupa Şampiyonası'nda geniş kadroya çağrılan ancak tüm maçlarda kadroya alınmayan Abdülkadir Ömür'ün Şenol Güneş'e isyan etti. Ömür'ün, "Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?" diye Güneş'e tepki gösterdiği belirtildi. Kerem Aktürkoğlu, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Mert Müldür, Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci'nin de şans bulamadığı için Güneş'e karşı tepkili olduğu aktarıldı.