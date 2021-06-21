Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e isyan: Oynatmayacaksan niye çağırdın hocam?
Avrupa Şampiyonası'nda geniş kadroya çağrılan ancak tüm maçlarda kadroya alınmayan Abdülkadir Ömür'ün Şenol Güneş'e isyan etti. Ömür'ün, "Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?" diye Güneş'e tepki gösterdiği belirtildi. Kerem Aktürkoğlu, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Mert Müldür, Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci'nin de şans bulamadığı için Güneş'e karşı tepkili olduğu aktarıldı.
Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Avrupa Şampiyonası'nda kadroya çağrılan ancak hiçbir maçta kadroya alınmayan Abdülkadir Ömür'ün Şenol Güneş'e isyan ettiğini ileri sürdü.
A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosuna çağrılan Trabzonspor'un hücum oyuncusu Abdülkadir Ömür, İtalya, Galler ve İsviçre maçının kadrolarına alınmadı.
KADRODA OLMADIĞINI GÖRÜNCE SERT SORU
Uğur Karakullukçu, İsviçre maçında da 23 kişilik aday kadroda olmadığını öğrenen Abdülkadir Ömür'ün tecrübeli hocaya isyan ettiğini iddia ederek, "Bu maçın kadrosu belli olduktan sonra Abdulkadir Ömür, Şenol Güneş'e 'Beni niye çağırdın hocam?' demiş" ifadelerini kullandı.