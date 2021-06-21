Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e isyan: Oynatmayacaksan niye çağırdın hocam?
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Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e isyan: Oynatmayacaksan niye çağırdın hocam?

Haberler.com - Haberler | Spor

Avrupa Şampiyonası'nda geniş kadroya çağrılan ancak tüm maçlarda kadroya alınmayan Abdülkadir Ömür'ün Şenol Güneş'e isyan etti. Ömür'ün, "Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?" diye Güneş'e tepki gösterdiği belirtildi. Kerem Aktürkoğlu, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Mert Müldür, Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci'nin de şans bulamadığı için Güneş'e karşı tepkili olduğu aktarıldı.

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Avrupa Şampiyonası'nda kadroya çağrılan ancak hiçbir maçta kadroya alınmayan Abdülkadir Ömür'ün Şenol Güneş'e isyan ettiğini ileri sürdü.

A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosuna çağrılan Trabzonspor'un hücum oyuncusu Abdülkadir Ömür, İtalya, Galler ve İsviçre maçının kadrolarına alınmadı.

Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e isyan: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?

KADRODA OLMADIĞINI GÖRÜNCE SERT SORU

Uğur Karakullukçu, İsviçre maçında da 23 kişilik aday kadroda olmadığını öğrenen Abdülkadir Ömür'ün tecrübeli hocaya isyan ettiğini iddia ederek, "Bu maçın kadrosu belli olduktan sonra Abdulkadir Ömür, Şenol Güneş'e 'Beni niye çağırdın hocam?' demiş" ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e isyan: Oynatmayacaksan niye çağırdın hocam?
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Haber Yorumları (2)
ERDOĞAN KARACAOĞLAN: bırak artık ne duruyon hoca. utandık ne gol ne galibiyet senin zamanındaki degil futbol . hızlı ve atletik oynanıyo futbol. ada vapuru gibi oynattın milli takımı . Gelelim Dünya üçüncülüğüne. GS yın avrupa süper kupa kazanmıiş efsane kadrosuyla durumu idare ettin. ceketimi koysam finale kalırdı o takım. bırakta teselli olalım ne duruyon kovulmayımı ? ikramiyeni de versinler rekor kırdın!!!!! formsuz, isteksiz, her topu ezen hakan çalhanoglunuda her maçta oynattın , bu oyun bilmeyen kaleciyide
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ALİ KASİM: bir TRABZONSPOR lu olarak söylüyorum . Kadroda olman bile Şenol güneşin lütfudur .........
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Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e isyan: Oynatmayacaksan niye çağırdın hocam? - Haberler Spor
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