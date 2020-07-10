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Abdulkadir Bitigen korona virüse yakalandı

Kayseri Bölgesi'nden Üst Klasman Hakemi Abdülkadir Bitigen'in korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Abdulkadir Bitigen korona virüse yakalandı
10.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:10

Kayseri Bölgesi'nden Üst Klasman Hakemi Abdülkadir Bitigen'in korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Süper Lig'in başarılı hakemlerinden Abdulkadir Bitigen'in korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe -Sivasspor maçını yönetecek olan ancak yaşanan bu olay sonrasında yerine Ali Palabıyık atanan Bitigen, karantina altına alındı.

TFF de resmi sitesinden konuya ilişkin, "Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimiz herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" açıklamasını yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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