ABD yönetiminden "Huawei çalışanlarına yaptırım" kararı
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ABD yönetiminden "Huawei çalışanlarına yaptırım" kararı

ABD yönetimi, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" iddia ettiği Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına, vize kısıtlaması getirdi.

ABD yönetiminden
15.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:02

ABD yönetimi, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" iddia ettiği Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına, vize kısıtlaması getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin insan hakları ihlallerinin dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Göçmenlik ve Milliyet Kanunu çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığının "ABD'nin dış politikasına zarar vereceğine" inandığı kişileri ülkeye kabul etmeme hakkı olduğunu anımsatan Pompeo, "Bugün, Dışişleri Bakanlığı, küresel çapta insan hakları ihlallerinde bulunan rejimlere materyal sağlanan Çinli teknoloji firmalarının bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getiriyor." ifadesini kullandı.

Tüm dünyadaki telekomünikasyon şirketlerine mesaj

Söz konusu şirketler arasında teknoloji devi Huawei'nin de bulunduğuna işaret eden Pompeo, Huawei'yi siyasi muhalifleri sansürleyen ve Sincan'daki kamplarda büyük çaplı gözaltılar yapan Çin Komünist Partisinin "bir kolu" olarak nitelendirdi.

Pompeo, "Bazı Huawei çalışanları, insan hakları ihlalleri işleyen Çin Komünist Partisi rejimine materyal desteği sağlamaktadır. Tüm dünyadaki telekomünikasyon şirketleri, şu mesajı düşünmeli: Huawei ile iş yaparlarsa, insan hakları ihlalcileri ile iş yapıyorlar demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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