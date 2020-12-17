ABD ve Yunanistan, enerji iş birliğini geliştirmeyi planlıyor
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ABD ve Yunanistan, enerji iş birliğini geliştirmeyi planlıyor

17.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:11
ABD ve Yunanistan, enerji iş birliğini geliştirmeyi planlıyor

ABD ve Yunanistan'ın enerji alanındaki ikili ve çok taraflı iş birliğini geliştirmeyi planladığı bildirildi.

ABD ve Yunanistan'ın enerji alanındaki ikili ve çok taraflı iş birliğini geliştirmeyi planladığı bildirildi.

Yunan resmi ajansı ANA-MPA'nın haberine göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Maksimu Sarayı'nda ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette'yi kabul etti.

Görüşmede, Atina yönetiminin ülkedeki yatırım ortamının iyileştirilmesi yönündeki adımlarının masaya yatırıldığı belirtilirken, ABD'nin bu bağlamda Yunanistan'daki enerji yatırımlarını daha da güçlendirme potansiyelinin değerlendirildiğine işaret edildi.

İki ülkenin bölgedeki ortak kalkınma vizyonunun ele alındığı görüşmede, tarafların, Yunan-ABD iş birliğinin devamı ve derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Brouillette, görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP), Dedeağaç Yüzer LNG Terminali (FSRU), Bulgaristan-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı (IGB), Yunanistan'ın Doğu Akdeniz Gaz Forumu'ndaki (EastMed) rolü ve "Üç Deniz İnisiyatifi" gibi projeleri desteklemekte kararlı olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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