ABD Türk F-35 uçaklarını satın alacak

10.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:06

ABD'nin "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının geçirdiği tasarıların birleştirilmesiyle son halini aldı. Bütçede, ABD Savunma Bakanlığının, Türkiye tarafından alınan tüm F-35 uçaklarının satın alması için fon ayrılıyor.