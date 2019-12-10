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ABD Türk F-35 uçaklarını satın alacak

ABD'nin "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının geçirdiği tasarıların birleştirilmesiyle son halini aldı.

10.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:06
ABD Türk F-35 uçaklarını satın alacak

ABD'nin "2020 Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının geçirdiği tasarıların birleştirilmesiyle son halini aldı. Bütçede, ABD Savunma Bakanlığının, tarafından alınan tüm F-35 uçaklarının satın alması için fon ayrılıyor.

Kaynak: Dunya.com

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