ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi ABD'nin 2021 Yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan yasa tasarısına, S-400'ler ile ilgili ekleme yapıldı. Eklenen yasa tasarısında, Türkiye ABD'ye NATO uyumlu olmayan sistem almayacağının garantisini verirse, ABD'nin teslim edilmiş olan S-400 sistemini satın alabileceği ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, ABD'nin 2021 yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan yasa tasarısına, S-400'ler ile ilgili bir ekleme yapıldığı dikkat çekti.

Senato'nun 25 Haziran kayıtlarında, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından yapılan düzenleme ile ABD Ordusu'na, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ve Rusya'dan tedarik edilen S-400 sistemini satın alma yetkisi verildi.

TÜRKİYE GARANTİ VERİRSE, ABD S-400'LERİ ALABİLİR

Ek maddeye göre, Türkiye, ABD'ye NATO uyumlu olmayan, sistem almayacağının garantisini verirse, ABD teslim edilmiş olan S-400 sistemini satın alabilecek.

Eklenen yasa tasarısında şu ifadelere yer verildi:

"a) YETKİ – Bölüm b'ye tabi olarak, S-400 Füze Savunma Sistemi'nin satın alınması için gerekli olabilecek meblağların ABD Ordusu'na tahsis edilmesine izin verilir.

b) SERTİFİKA GEREKSİNİMİ – a bendindeki bir S-400 Hava Savunma Sistemi satın alma yetkisi; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Savunma Bakanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na, ABD tarafından uyumsuz olarak kabul edilen askeri cihazların satın alım veya başka şekilde kullanılmayacağına dair verilecek bir sertifikaya tabidir."

GERGİNLİĞİ SONA ERDİRME İSTEĞİ

ABD Senatosu'nun yaptığı bu hamle ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi'nin ABD Ordusu tarafından satın alınmasını ve böylelikle bu yöndeki ABD – Türkiye gerginliğinin sona ermesini istediği görüşü ağır basıyor.

İlk S-400 HSFS filosunu 1.3 milyar ABD Dolar karşılığı satın alan Türkiye, ikinci S-400 HSFS filosunu da 1.2 milyar ABD Doları bedel ile satın alma hakkına sahip.

EMEKLİ PİLOT "BUNUN OLMASI İMKANSIZ" DEDİ

Konuya ilişkin konuşan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "ABD Senato tasarısına bir ek yapıldığı, Türkiye ABD'ye, NATO uyumlu olmayan sistem almayacağının garantisini verirse ABD, Türkiye'ye teslim edilmiş olan S400 sistemini satın alabilecekmiş. Takipçilerimin sorusuna hemen cevabını vereyim. Görürsem söylerim" dedi.